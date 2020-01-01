Токеномика WAA (WAA) Откройте для себя ключевую информацию о WAA (WAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WAA (WAA) AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains

SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all

WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions

Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards. Официальный сайт: https://waa.afel.xyz Купить WAA сейчас!

Токеномика и анализ цен WAA (WAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAA (WAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,39K $ 49,39K $ 49,39K Общее предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Оборотное предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,39K $ 49,39K $ 49,39K Исторический максимум: $ 0,00130354 $ 0,00130354 $ 0,00130354 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене WAA (WAA)

Токеномика WAA (WAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WAA (WAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAA, изучите текущую цену WAA!

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