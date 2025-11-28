Токеномика VitaDAO (VITA)

Откройте для себя ключевую информацию о VitaDAO (VITA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:32:17 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен VitaDAO (VITA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VitaDAO (VITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,31M
Общее предложение:
$ 28,10M
Оборотное предложение:
$ 25,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,45M
Исторический максимум:
$ 7,05
Исторический минимум:
$ 0,0
Текущая цена:
$ 0,514131
Информация о VitaDAO (VITA)

Официальный сайт:
https://www.vitadao.com/

Токеномика VitaDAO (VITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VitaDAO (VITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VITA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VITA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VITA, изучите текущую цену VITA!

Прогноз цены VITA

Хотите узнать, куда может двигаться VITA? Наша страница прогноза цены VITA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

