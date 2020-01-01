Токеномика Virtuals Index (VTF) Откройте для себя ключевую информацию о Virtuals Index (VTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Virtuals Index (VTF) Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официальный сайт: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview Купить VTF сейчас!

Токеномика и анализ цен Virtuals Index (VTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Virtuals Index (VTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,15K $ 94,15K $ 94,15K Общее предложение: $ 105,98K $ 105,98K $ 105,98K Оборотное предложение: $ 105,98K $ 105,98K $ 105,98K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,15K $ 94,15K $ 94,15K Исторический максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Исторический минимум: $ 0,292969 $ 0,292969 $ 0,292969 Текущая цена: $ 0,889014 $ 0,889014 $ 0,889014 Узнайте больше о цене Virtuals Index (VTF)

Токеномика Virtuals Index (VTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Virtuals Index (VTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VTF, изучите текущую цену VTF!

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