Токеномика Victorai by Virtuals (VCTRAI) Откройте для себя ключевую информацию о Victorai by Virtuals (VCTRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Victorai by Virtuals (VCTRAI) Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Официальный сайт: https://www.sportsaigents.com/ Купить VCTRAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Victorai by Virtuals (VCTRAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Victorai by Virtuals (VCTRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 387.91K $ 387.91K $ 387.91K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 387.91K $ 387.91K $ 387.91K Исторический максимум: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00038791 $ 0.00038791 $ 0.00038791 Узнайте больше о цене Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Токеномика Victorai by Virtuals (VCTRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Victorai by Virtuals (VCTRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VCTRAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VCTRAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCTRAI, изучите текущую цену VCTRAI!

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