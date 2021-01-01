Токеномика Vera (VERA) Откройте для себя ключевую информацию о Vera (VERA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vera (VERA) Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere. Официальный сайт: https://vera.financial/ Купить VERA сейчас!

Токеномика и анализ цен Vera (VERA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vera (VERA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27.67K $ 27.67K $ 27.67K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 253.75M $ 253.75M $ 253.75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109.02K $ 109.02K $ 109.02K Исторический максимум: $ 0.681438 $ 0.681438 $ 0.681438 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00010802 $ 0.00010802 $ 0.00010802 Узнайте больше о цене Vera (VERA)

Токеномика Vera (VERA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vera (VERA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VERA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VERA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERA, изучите текущую цену VERA!

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