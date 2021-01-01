Токеномика Vera (VERA)

Токеномика Vera (VERA)

Откройте для себя ключевую информацию о Vera (VERA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vera (VERA)

Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere.

Официальный сайт:
https://vera.financial/

Токеномика и анализ цен Vera (VERA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vera (VERA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27.67K
$ 27.67K$ 27.67K
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 253.75M
$ 253.75M$ 253.75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 109.02K
$ 109.02K$ 109.02K
Исторический максимум:
$ 0.681438
$ 0.681438$ 0.681438
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00010802
$ 0.00010802$ 0.00010802

Токеномика Vera (VERA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vera (VERA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VERA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VERA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERA, изучите текущую цену VERA!

Прогноз цены VERA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.