Токеномика Vent Finance (VENT) Откройте для себя ключевую информацию о Vent Finance (VENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vent Finance (VENT) VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. Platform-level identity verification: simple, one-time process.

Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.

Projects selected by the community and vetted by the team.

Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)

Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.

Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.

Secure environment for trusted partners and community members to transact.

Trusted entity & team in compliance with international regulations.

Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.

Project Support through Incubation Partners. Официальный сайт: https://www.vent.finance/ Купить VENT сейчас!

Токеномика и анализ цен Vent Finance (VENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vent Finance (VENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 151,74K $ 151,74K $ 151,74K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 151,74K $ 151,74K $ 151,74K Исторический максимум: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00060694 $ 0,00060694 $ 0,00060694 Узнайте больше о цене Vent Finance (VENT)

Токеномика Vent Finance (VENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vent Finance (VENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VENT, изучите текущую цену VENT!

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