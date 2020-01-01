Токеномика Usual ETH (ETH0)

Токеномика Usual ETH (ETH0)

Откройте для себя ключевую информацию о Usual ETH (ETH0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking.

Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield.

For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Официальный сайт:
https://usual.money/
Whitepaper:
https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Токеномика и анализ цен Usual ETH (ETH0)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Usual ETH (ETH0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,01M
$ 38,01M$ 38,01M
Общее предложение:
$ 15,33K
$ 15,33K$ 15,33K
Оборотное предложение:
$ 15,33K
$ 15,33K$ 15,33K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,01M
$ 38,01M$ 38,01M
Исторический максимум:
$ 2 770,47
$ 2 770,47$ 2 770,47
Исторический минимум:
$ 2 133,68
$ 2 133,68$ 2 133,68
Текущая цена:
$ 2 480,19
$ 2 480,19$ 2 480,19

Токеномика Usual ETH (ETH0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Usual ETH (ETH0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETH0, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETH0.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETH0, изучите текущую цену ETH0!

Прогноз цены ETH0

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.