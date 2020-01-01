Токеномика Usual ETH (ETH0) Откройте для себя ключевую информацию о Usual ETH (ETH0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Официальный сайт: https://usual.money/ Whitepaper: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Купить ETH0 сейчас!

Токеномика и анализ цен Usual ETH (ETH0) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Usual ETH (ETH0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,01M $ 38,01M $ 38,01M Общее предложение: $ 15,33K $ 15,33K $ 15,33K Оборотное предложение: $ 15,33K $ 15,33K $ 15,33K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,01M $ 38,01M $ 38,01M Исторический максимум: $ 2 770,47 $ 2 770,47 $ 2 770,47 Исторический минимум: $ 2 133,68 $ 2 133,68 $ 2 133,68 Текущая цена: $ 2 480,19 $ 2 480,19 $ 2 480,19 Узнайте больше о цене Usual ETH (ETH0)

Токеномика Usual ETH (ETH0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Usual ETH (ETH0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETH0, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETH0. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETH0, изучите текущую цену ETH0!

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