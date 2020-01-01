Токеномика Uranus (URS) Откройте для себя ключевую информацию о Uranus (URS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Uranus (URS) UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges Официальный сайт: https://www.uranusmemecoin.com/ Купить URS сейчас!

Токеномика и анализ цен Uranus (URS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Uranus (URS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 121,43K $ 121,43K $ 121,43K Общее предложение: $ 996,60M $ 996,60M $ 996,60M Оборотное предложение: $ 996,60M $ 996,60M $ 996,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,43K $ 121,43K $ 121,43K Исторический максимум: $ 0,00759284 $ 0,00759284 $ 0,00759284 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012197 $ 0,00012197 $ 0,00012197 Узнайте больше о цене Uranus (URS)

Токеномика Uranus (URS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Uranus (URS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов URS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов URS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой URS, изучите текущую цену URS!

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