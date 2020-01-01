Токеномика Unique Utility (UNQT) Откройте для себя ключевую информацию о Unique Utility (UNQT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unique Utility (UNQT) Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Официальный сайт: https://unique.finance/ Whitepaper: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Купить UNQT сейчас!

Токеномика и анализ цен Unique Utility (UNQT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unique Utility (UNQT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,10K $ 41,10K $ 41,10K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 64,94M $ 64,94M $ 64,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,28K $ 63,28K $ 63,28K Исторический максимум: $ 0,220548 $ 0,220548 $ 0,220548 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00063283 $ 0,00063283 $ 0,00063283 Узнайте больше о цене Unique Utility (UNQT)

Токеномика Unique Utility (UNQT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unique Utility (UNQT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNQT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNQT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNQT, изучите текущую цену UNQT!

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