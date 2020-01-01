Токеномика TrumpChain (DJT) Откройте для себя ключевую информацию о TrumpChain (DJT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TrumpChain (DJT) TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization. Официальный сайт: https://trumpchain.io Купить DJT сейчас!

Токеномика и анализ цен TrumpChain (DJT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrumpChain (DJT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,82K $ 32,82K $ 32,82K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,46K $ 36,46K $ 36,46K Исторический максимум: $ 0,00159019 $ 0,00159019 $ 0,00159019 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TrumpChain (DJT)

Токеномика TrumpChain (DJT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TrumpChain (DJT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DJT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DJT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DJT, изучите текущую цену DJT!

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