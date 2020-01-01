Токеномика Trailblaze (XBLAZE) Откройте для себя ключевую информацию о Trailblaze (XBLAZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trailblaze (XBLAZE) Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Официальный сайт: https://www.trailblaze.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1ZsT2lXAH1N3m8DjZXX7ijr8_IidpylA2Sim3kUhKV8A/edit Купить XBLAZE сейчас!

Токеномика и анализ цен Trailblaze (XBLAZE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trailblaze (XBLAZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 266,32K $ 266,32K $ 266,32K Общее предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Оборотное предложение: $ 412,65M $ 412,65M $ 412,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 271,06K $ 271,06K $ 271,06K Исторический максимум: $ 0,0293931 $ 0,0293931 $ 0,0293931 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00064538 $ 0,00064538 $ 0,00064538 Узнайте больше о цене Trailblaze (XBLAZE)

Токеномика Trailblaze (XBLAZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trailblaze (XBLAZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XBLAZE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XBLAZE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XBLAZE, изучите текущую цену XBLAZE!

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