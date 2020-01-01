Токеномика TOPKEK Capital (TOPKEK) Откройте для себя ключевую информацию о TOPKEK Capital (TOPKEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOPKEK Capital (TOPKEK) TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Официальный сайт: https://www.topkek.io Купить TOPKEK сейчас!

Токеномика и анализ цен TOPKEK Capital (TOPKEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOPKEK Capital (TOPKEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,07K $ 101,07K $ 101,07K Общее предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Оборотное предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,07K $ 101,07K $ 101,07K Исторический максимум: $ 0,00217787 $ 0,00217787 $ 0,00217787 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TOPKEK Capital (TOPKEK)

Токеномика TOPKEK Capital (TOPKEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOPKEK Capital (TOPKEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOPKEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOPKEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOPKEK, изучите текущую цену TOPKEK!

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