Токеномика Toli The Trencher (TOLI)

Токеномика Toli The Trencher (TOLI)

Откройте для себя ключевую информацию о Toli The Trencher (TOLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Toli The Trencher (TOLI)

A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that’s racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to “talking” to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey “the most relatable influencer of 2025.” Fans are praising the vlog’s charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe.

Официальный сайт:
https://toli.blog/

Токеномика и анализ цен Toli The Trencher (TOLI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Toli The Trencher (TOLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 54,11K
$ 54,11K$ 54,11K
Общее предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
Оборотное предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,11K
$ 54,11K$ 54,11K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Toli The Trencher (TOLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Toli The Trencher (TOLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOLI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOLI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOLI, изучите текущую цену TOLI!

Прогноз цены TOLI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.