Что такое TOADSTR

Токеномика ToadzStrategy (TOADSTR) Откройте для себя ключевую информацию о ToadzStrategy (TOADSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ToadzStrategy (TOADSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ToadzStrategy (TOADSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 381.92K $ 381.92K $ 381.92K Общее предложение: $ 948.80M $ 948.80M $ 948.80M Оборотное предложение: $ 948.80M $ 948.80M $ 948.80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 381.92K $ 381.92K $ 381.92K Исторический максимум: $ 0.00603401 $ 0.00603401 $ 0.00603401 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00040253 $ 0.00040253 $ 0.00040253 Узнайте больше о цене ToadzStrategy (TOADSTR) Купить TOADSTR сейчас!

Информация о ToadzStrategy (TOADSTR) Официальный сайт: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0x92cedfdbce6e87b595e4a529afa2905480368af4

Токеномика ToadzStrategy (TOADSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ToadzStrategy (TOADSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOADSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOADSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOADSTR, изучите текущую цену TOADSTR!

Прогноз цены TOADSTR Хотите узнать, куда может двигаться TOADSTR? Наша страница прогноза цены TOADSTR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TOADSTR прямо сейчас!

