Токеномика TISM (TISM)
Информация о TISM (TISM)
What is the project about?
Our project is a meme coin on the SUI network which celebrates TISM in crypto and is an artistic representation of this.
We want to bring a fresh memecoin approach to the SUI ecosystem and we want to be a thoughtleader in the space too.
We are planning to provide more utlity in the coin in the future. With a launchpad feature but we are currently working on this now
Токеномика и анализ цен TISM (TISM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TISM (TISM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TISM (TISM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TISM (TISM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TISM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TISM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TISM, изучите текущую цену TISM!
Прогноз цены TISM
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.