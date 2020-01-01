Токеномика TISM (TISM)

Токеномика TISM (TISM)

Откройте для себя ключевую информацию о TISM (TISM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о TISM (TISM)

What is the project about?

Our project is a meme coin on the SUI network which celebrates TISM in crypto and is an artistic representation of this.

We want to bring a fresh memecoin approach to the SUI ecosystem and we want to be a thoughtleader in the space too.

We are planning to provide more utlity in the coin in the future. With a launchpad feature but we are currently working on this now

Официальный сайт:
https://gottism.com/

Токеномика и анализ цен TISM (TISM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TISM (TISM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,41K
$ 12,41K$ 12,41K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,41K
$ 12,41K$ 12,41K
Исторический максимум:
$ 0,00482369
$ 0,00482369$ 0,00482369
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика TISM (TISM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TISM (TISM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TISM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TISM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TISM, изучите текущую цену TISM!

Прогноз цены TISM

Хотите узнать, куда может двигаться TISM? Наша страница прогноза цены TISM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.