Токеномика TIMES ($TIMES) Откройте для себя ключевую информацию о TIMES ($TIMES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TIMES ($TIMES) The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Официальный сайт: https://timestoken.xyz/ Whitepaper: https://timestoken.xyz/whitepaper Купить $TIMES сейчас!

Токеномика и анализ цен TIMES ($TIMES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TIMES ($TIMES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 629,30K $ 629,30K $ 629,30K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 350,63M $ 350,63M $ 350,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Исторический максимум: $ 0,126407 $ 0,126407 $ 0,126407 Исторический минимум: $ 0,00088263 $ 0,00088263 $ 0,00088263 Текущая цена: $ 0,0017957 $ 0,0017957 $ 0,0017957 Узнайте больше о цене TIMES ($TIMES)

Токеномика TIMES ($TIMES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TIMES ($TIMES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $TIMES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $TIMES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $TIMES, изучите текущую цену $TIMES!

Прогноз цены $TIMES Хотите узнать, куда может двигаться $TIMES? Наша страница прогноза цены $TIMES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $TIMES прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!