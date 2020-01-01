Токеномика The Three Kingdoms (TTK) Откройте для себя ключевую информацию о The Three Kingdoms (TTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Three Kingdoms (TTK) The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Официальный сайт: https://ttk.gg/ Whitepaper: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Купить TTK сейчас!

Токеномика и анализ цен The Three Kingdoms (TTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Three Kingdoms (TTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 824,77M $ 824,77M $ 824,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Исторический максимум: $ 0,601969 $ 0,601969 $ 0,601969 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00159808 $ 0,00159808 $ 0,00159808 Узнайте больше о цене The Three Kingdoms (TTK)

Токеномика The Three Kingdoms (TTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Three Kingdoms (TTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTK, изучите текущую цену TTK!

Прогноз цены TTK Хотите узнать, куда может двигаться TTK? Наша страница прогноза цены TTK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TTK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!