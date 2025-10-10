Токеномика THE SUBSTANCE (DOSE) Откройте для себя ключевую информацию о THE SUBSTANCE (DOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен THE SUBSTANCE (DOSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE SUBSTANCE (DOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105.77K $ 105.77K $ 105.77K Общее предложение: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Оборотное предложение: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105.77K $ 105.77K $ 105.77K Исторический максимум: $ 0.0010989 $ 0.0010989 $ 0.0010989 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00010576 $ 0.00010576 $ 0.00010576 Узнайте больше о цене THE SUBSTANCE (DOSE) Купить DOSE сейчас!

Информация о THE SUBSTANCE (DOSE) THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer. THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer. Официальный сайт: https://thesubstance.fun/

Токеномика THE SUBSTANCE (DOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE SUBSTANCE (DOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOSE, изучите текущую цену DOSE!

