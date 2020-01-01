Токеномика The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Откройте для себя ключевую информацию о The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14759 Купить PEAGUY сейчас!

Токеномика и анализ цен The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,16K $ 23,16K $ 23,16K Общее предложение: $ 910,09M $ 910,09M $ 910,09M Оборотное предложение: $ 910,09M $ 910,09M $ 910,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,16K $ 23,16K $ 23,16K Исторический максимум: $ 0,0038774 $ 0,0038774 $ 0,0038774 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Токеномика The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEAGUY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEAGUY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEAGUY, изучите текущую цену PEAGUY!

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