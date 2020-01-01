Токеномика The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Токеномика The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Откройте для себя ключевую информацию о The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

Официальный сайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/14759

Токеномика и анализ цен The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,16K
$ 23,16K$ 23,16K
Общее предложение:
$ 910,09M
$ 910,09M$ 910,09M
Оборотное предложение:
$ 910,09M
$ 910,09M$ 910,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,16K
$ 23,16K$ 23,16K
Исторический максимум:
$ 0,0038774
$ 0,0038774$ 0,0038774
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEAGUY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEAGUY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEAGUY, изучите текущую цену PEAGUY!

Прогноз цены PEAGUY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.