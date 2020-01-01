Токеномика THE MEME GAME (MEMEGAME) Откройте для себя ключевую информацию о THE MEME GAME (MEMEGAME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THE MEME GAME (MEMEGAME) $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Официальный сайт: https://memegame.io/ Whitepaper: https://memegame.io/ Купить MEMEGAME сейчас!

Токеномика и анализ цен THE MEME GAME (MEMEGAME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE MEME GAME (MEMEGAME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,35K $ 16,35K $ 16,35K Общее предложение: $ 852,26M $ 852,26M $ 852,26M Оборотное предложение: $ 852,26M $ 852,26M $ 852,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,35K $ 16,35K $ 16,35K Исторический максимум: $ 0,00105196 $ 0,00105196 $ 0,00105196 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене THE MEME GAME (MEMEGAME)

Токеномика THE MEME GAME (MEMEGAME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE MEME GAME (MEMEGAME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMEGAME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMEGAME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMEGAME, изучите текущую цену MEMEGAME!

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