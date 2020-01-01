Токеномика THE MEME GAME (MEMEGAME)

Токеномика THE MEME GAME (MEMEGAME)

Откройте для себя ключевую информацию о THE MEME GAME (MEMEGAME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о THE MEME GAME (MEMEGAME)

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

Официальный сайт:
https://memegame.io/
Whitepaper:
https://memegame.io/

Токеномика и анализ цен THE MEME GAME (MEMEGAME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE MEME GAME (MEMEGAME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,35K
$ 16,35K$ 16,35K
Общее предложение:
$ 852,26M
$ 852,26M$ 852,26M
Оборотное предложение:
$ 852,26M
$ 852,26M$ 852,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,35K
$ 16,35K$ 16,35K
Исторический максимум:
$ 0,00105196
$ 0,00105196$ 0,00105196
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика THE MEME GAME (MEMEGAME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики THE MEME GAME (MEMEGAME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEMEGAME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEMEGAME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMEGAME, изучите текущую цену MEMEGAME!

Прогноз цены MEMEGAME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.