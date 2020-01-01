Токеномика The First Meme (FIRST) Откройте для себя ключевую информацию о The First Meme (FIRST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The First Meme (FIRST) The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp! Официальный сайт: https://thefirst.meme Купить FIRST сейчас!

Токеномика и анализ цен The First Meme (FIRST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The First Meme (FIRST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 486,66K $ 486,66K $ 486,66K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 486,66K $ 486,66K $ 486,66K Исторический максимум: $ 0,00193145 $ 0,00193145 $ 0,00193145 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00048667 $ 0,00048667 $ 0,00048667 Узнайте больше о цене The First Meme (FIRST)

Токеномика The First Meme (FIRST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The First Meme (FIRST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIRST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIRST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRST, изучите текущую цену FIRST!

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