Токеномика Tezos Pepe (TZPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Tezos Pepe (TZPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tezos Pepe (TZPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tezos Pepe (TZPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 103.21K $ 103.21K $ 103.21K Общее предложение: $ 559.27M $ 559.27M $ 559.27M Оборотное предложение: $ 375.87M $ 375.87M $ 375.87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153.57K $ 153.57K $ 153.57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00027363 $ 0.00027363 $ 0.00027363 Узнайте больше о цене Tezos Pepe (TZPEPE)

Токеномика Tezos Pepe (TZPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tezos Pepe (TZPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TZPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TZPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TZPEPE, изучите текущую цену TZPEPE!

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