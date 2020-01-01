Токеномика TAOlie Coin (TAOLIE) Откройте для себя ключевую информацию о TAOlie Coin (TAOLIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAOlie Coin (TAOLIE) TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates. Официальный сайт: https://taolie.ai Whitepaper: https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f Купить TAOLIE сейчас!

Токеномика и анализ цен TAOlie Coin (TAOLIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAOlie Coin (TAOLIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Исторический максимум: $ 0,00452943 $ 0,00452943 $ 0,00452943 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00144856 $ 0,00144856 $ 0,00144856 Узнайте больше о цене TAOlie Coin (TAOLIE)

Токеномика TAOlie Coin (TAOLIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAOlie Coin (TAOLIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAOLIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAOLIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAOLIE, изучите текущую цену TAOLIE!

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