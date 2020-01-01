Токеномика TAOlie Coin (TAOLIE)

Токеномика TAOlie Coin (TAOLIE)

Откройте для себя ключевую информацию о TAOlie Coin (TAOLIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TAOlie Coin (TAOLIE)

TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform.

TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.

Официальный сайт:
https://taolie.ai
Whitepaper:
https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f

Токеномика и анализ цен TAOlie Coin (TAOLIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAOlie Coin (TAOLIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,45M
$ 1,45M$ 1,45M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,45M
$ 1,45M$ 1,45M
Исторический максимум:
$ 0,00452943
$ 0,00452943$ 0,00452943
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00144856
$ 0,00144856$ 0,00144856

Токеномика TAOlie Coin (TAOLIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAOlie Coin (TAOLIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAOLIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAOLIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAOLIE, изучите текущую цену TAOLIE!

Прогноз цены TAOLIE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.