Токеномика Taki Games (TAKI) Откройте для себя ключевую информацию о Taki Games (TAKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Taki Games (TAKI) Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Официальный сайт: https://www.takigames.io/ Whitepaper: https://wiki.takigames.io/taki-games/overview Купить TAKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Taki Games (TAKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taki Games (TAKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,31M $ 2,31M $ 2,31M Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,93M $ 5,93M $ 5,93M Исторический максимум: $ 0,294838 $ 0,294838 $ 0,294838 Исторический минимум: $ 0,00012964 $ 0,00012964 $ 0,00012964 Текущая цена: $ 0,0019921 $ 0,0019921 $ 0,0019921 Узнайте больше о цене Taki Games (TAKI)

Токеномика Taki Games (TAKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taki Games (TAKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAKI, изучите текущую цену TAKI!

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