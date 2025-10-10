Токеномика Synthswap (SYNTH) Откройте для себя ключевую информацию о Synthswap (SYNTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Synthswap (SYNTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synthswap (SYNTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,91K $ 29,91K $ 29,91K Общее предложение: $ 220,15K $ 220,15K $ 220,15K Оборотное предложение: $ 220,15K $ 220,15K $ 220,15K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,91K $ 29,91K $ 29,91K Исторический максимум: $ 82,91 $ 82,91 $ 82,91 Исторический минимум: $ 0,112899 $ 0,112899 $ 0,112899 Текущая цена: $ 0,135866 $ 0,135866 $ 0,135866 Узнайте больше о цене Synthswap (SYNTH) Купить SYNTH сейчас!

Информация о Synthswap (SYNTH) What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative. History of your project. Launched today What's next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation. Официальный сайт: https://synthswap.io Whitepaper: https://docs.synthswap.io

Токеномика Synthswap (SYNTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synthswap (SYNTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYNTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYNTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNTH, изучите текущую цену SYNTH!

Прогноз цены SYNTH Хотите узнать, куда может двигаться SYNTH? Наша страница прогноза цены SYNTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SYNTH прямо сейчас!

