Токеномика Swarm (SWARM) Откройте для себя ключевую информацию о Swarm (SWARM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swarm (SWARM) The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries. Официальный сайт: https://swarm.love Купить SWARM сейчас!

Токеномика и анализ цен Swarm (SWARM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swarm (SWARM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 581,03K $ 581,03K $ 581,03K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 581,03K $ 581,03K $ 581,03K Исторический максимум: $ 0,00894374 $ 0,00894374 $ 0,00894374 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00058107 $ 0,00058107 $ 0,00058107 Узнайте больше о цене Swarm (SWARM)

Токеномика Swarm (SWARM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swarm (SWARM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWARM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWARM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWARM, изучите текущую цену SWARM!

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