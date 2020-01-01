Токеномика SuperFruits AI (SUPAI) Откройте для себя ключевую информацию о SuperFruits AI (SUPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SuperFruits AI (SUPAI) Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Официальный сайт: https://www.superfruits.io Купить SUPAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SuperFruits AI (SUPAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuperFruits AI (SUPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18.20K $ 18.20K $ 18.20K Общее предложение: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Оборотное предложение: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18.20K $ 18.20K $ 18.20K Исторический максимум: $ 0.0047848 $ 0.0047848 $ 0.0047848 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SuperFruits AI (SUPAI)

Токеномика SuperFruits AI (SUPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SuperFruits AI (SUPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUPAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUPAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUPAI, изучите текущую цену SUPAI!

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