Токеномика Sui Chad (CHAD) Откройте для себя ключевую информацию о Sui Chad (CHAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sui Chad (CHAD) The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success. Официальный сайт: https://suichad.com Купить CHAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Sui Chad (CHAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui Chad (CHAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,60K $ 36,60K $ 36,60K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,60K $ 36,60K $ 36,60K Исторический максимум: $ 0,00024452 $ 0,00024452 $ 0,00024452 Исторический минимум: $ 0,00000274 $ 0,00000274 $ 0,00000274 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sui Chad (CHAD)

Токеномика Sui Chad (CHAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sui Chad (CHAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAD, изучите текущую цену CHAD!

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