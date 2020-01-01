Токеномика Stressed Guy (STRESSGUY) Откройте для себя ключевую информацию о Stressed Guy (STRESSGUY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stressed Guy (STRESSGUY) Meet Stressed Guy, the human embodiment of "What now?!" Long before Chill Guy was out there sipping lattes, meditating, and pretending everything's fine, the CHADS were in the trenches—grinding their teeth, sweating deadlines, and questioning all of their life choices. And that’s when Stressed Guy stepped up, a hero (or anti-hero?) ready to shoulder the burden of everyone’s anxiety, overthinking, and over-caffeination. Официальный сайт: https://www.stressedguy.com/ Купить STRESSGUY сейчас!

Токеномика и анализ цен Stressed Guy (STRESSGUY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stressed Guy (STRESSGUY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,58K $ 8,58K $ 8,58K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,58K $ 8,58K $ 8,58K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Stressed Guy (STRESSGUY)

Токеномика Stressed Guy (STRESSGUY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stressed Guy (STRESSGUY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STRESSGUY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STRESSGUY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRESSGUY, изучите текущую цену STRESSGUY!

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