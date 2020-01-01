Токеномика StandX DUSD (DUSD) Откройте для себя ключевую информацию о StandX DUSD (DUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StandX DUSD (DUSD) StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Официальный сайт: https://standx.com/ Whitepaper: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Купить DUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен StandX DUSD (DUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StandX DUSD (DUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,33M $ 32,33M $ 32,33M Общее предложение: $ 32,34M $ 32,34M $ 32,34M Оборотное предложение: $ 32,34M $ 32,34M $ 32,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,33M $ 32,33M $ 32,33M Исторический максимум: $ 1,026 $ 1,026 $ 1,026 Исторический минимум: $ 0,981036 $ 0,981036 $ 0,981036 Текущая цена: $ 0,999856 $ 0,999856 $ 0,999856 Узнайте больше о цене StandX DUSD (DUSD)

Токеномика StandX DUSD (DUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StandX DUSD (DUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSD, изучите текущую цену DUSD!

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