Токеномика StandX DUSD (DUSD)

Токеномика StandX DUSD (DUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о StandX DUSD (DUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances.

DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

Официальный сайт:
https://standx.com/
Whitepaper:
https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview

Токеномика и анализ цен StandX DUSD (DUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StandX DUSD (DUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 32,33M
$ 32,33M$ 32,33M
Общее предложение:
$ 32,34M
$ 32,34M$ 32,34M
Оборотное предложение:
$ 32,34M
$ 32,34M$ 32,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,33M
$ 32,33M$ 32,33M
Исторический максимум:
$ 1,026
$ 1,026$ 1,026
Исторический минимум:
$ 0,981036
$ 0,981036$ 0,981036
Текущая цена:
$ 0,999856
$ 0,999856$ 0,999856

Токеномика StandX DUSD (DUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StandX DUSD (DUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSD, изучите текущую цену DUSD!

Прогноз цены DUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.