Токеномика Staked USN (SUSN) Откройте для себя ключевую информацию о Staked USN (SUSN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked USN (SUSN) Noon aims to be the most intelligent and fair yield-generating stablecoin in web3. Intelligent: Our intelligence ensures we maximise Noon's returns. We aim to be the stablecoin with the highest through-cycle returns by intelligently allocating capital across a basket of delta-neutral strategies. We also aim to have the most robust, sustainable tokenomics model, to maximise the real utility of our governance token. Fair: Our fairness ensures we distribute as much of our returns to our users. Our stablecoin aims to allocate as much value to our users as possible. This includes our protocol's raw returns, as well as our governance token distribution. Over 90% of Noon's raw returns are returned to our users. Similarly, 65-80% of our governance tokens will be distributed to our users. Same as this page for Noon USN, as it is its staked version -> sUSN. https://www.coingecko.com/en/coins/noon-usn Официальный сайт: https://www.noon.capital/ Whitepaper: https://docs.noon.capital/ Купить SUSN сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked USN (SUSN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked USN (SUSN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09B $ 1,09B $ 1,09B Исторический максимум: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 Исторический минимум: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Текущая цена: $ 1,092 $ 1,092 $ 1,092 Узнайте больше о цене Staked USN (SUSN)

Токеномика Staked USN (SUSN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked USN (SUSN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSN, изучите текущую цену SUSN!

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