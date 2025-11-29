Что такое SPLASH

Токеномика SPLASH (SPLASH) Откройте для себя ключевую информацию о SPLASH (SPLASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен SPLASH (SPLASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPLASH (SPLASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 104,65K $ 104,65K $ 104,65K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,65K $ 104,65K $ 104,65K Исторический максимум: $ 0,051178 $ 0,051178 $ 0,051178 Исторический минимум: $ 0,00494731 $ 0,00494731 $ 0,00494731 Текущая цена: $ 0,01046515 $ 0,01046515 $ 0,01046515 Узнайте больше о цене SPLASH (SPLASH) Купить SPLASH сейчас!

Информация о SPLASH (SPLASH) Официальный сайт: https://linktr.ee/SplashXRPL

Токеномика SPLASH (SPLASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPLASH (SPLASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPLASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPLASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPLASH, изучите текущую цену SPLASH!

