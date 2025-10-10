Токеномика SPICE (SPICE) Откройте для себя ключевую информацию о SPICE (SPICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен SPICE (SPICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPICE (SPICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 228.59K $ 228.59K $ 228.59K Общее предложение: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Оборотное предложение: $ 16.83B $ 16.83B $ 16.83B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 943.12K $ 943.12K $ 943.12K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SPICE (SPICE) Купить SPICE сейчас!

Информация о SPICE (SPICE) $SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment's real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn't just a massively modular sci-fi RPG shooter—it's a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn't just a game. It's a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE. $SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community. Официальный сайт: https://www.spicecoin.com Whitepaper: https://app.forgd.com/share/spice/c0a77cd4-46e8-453e-bfb7-39398c0c3bc8/public

Токеномика SPICE (SPICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPICE (SPICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPICE, изучите текущую цену SPICE!

Прогноз цены SPICE Хотите узнать, куда может двигаться SPICE? Наша страница прогноза цены SPICE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

