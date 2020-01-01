Токеномика SpaceDawgs (DAWGS) Откройте для себя ключевую информацию о SpaceDawgs (DAWGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SpaceDawgs (DAWGS) SpaceDawgs is building robust chain connectivity with an integrated Multi Chain Multi Asset DawgWallet. With a 2.5% transaction fee, SpaceDawgs has both a deflationary and friction free distribution contract to encourage community DAWG pack growth. SpaceDawgs supports the Crypto Climate Accord, an effort to transition all blockchains to 100% renewable energy. Официальный сайт: https://www.spacedawgs.io/ Whitepaper: https://docs.dawgs.io/spacedawgs/ Купить DAWGS сейчас!

Токеномика и анализ цен SpaceDawgs (DAWGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpaceDawgs (DAWGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,45K $ 110,45K $ 110,45K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 758,89B $ 758,89B $ 758,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,55K $ 145,55K $ 145,55K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SpaceDawgs (DAWGS)

Токеномика SpaceDawgs (DAWGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SpaceDawgs (DAWGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAWGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAWGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAWGS, изучите текущую цену DAWGS!

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