Токеномика Source (SOURCE) Откройте для себя ключевую информацию о Source (SOURCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Source (SOURCE) Source is a comprehensive blockchain technology suite for individuals, enterprises and developers to easily use, integrate and build Web 3.0 applications. Официальный сайт: https://www.sourceprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.sourceprotocol.io/source-chain/introduction Купить SOURCE сейчас!

Токеномика и анализ цен Source (SOURCE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Source (SOURCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 84,23K $ 84,23K $ 84,23K Общее предложение: $ 568,90M $ 568,90M $ 568,90M Оборотное предложение: $ 551,88M $ 551,88M $ 551,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 86,83K $ 86,83K $ 86,83K Исторический максимум: $ 0,079337 $ 0,079337 $ 0,079337 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015262 $ 0,00015262 $ 0,00015262 Узнайте больше о цене Source (SOURCE)

Токеномика Source (SOURCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Source (SOURCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOURCE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOURCE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOURCE, изучите текущую цену SOURCE!

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