Токеномика Solod The Buddy (BUDDY) Откройте для себя ключевую информацию о Solod The Buddy (BUDDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Solod The Buddy (BUDDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solod The Buddy (BUDDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,07K $ 19,07K $ 19,07K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,07K $ 19,07K $ 19,07K Исторический максимум: $ 0,00189987 $ 0,00189987 $ 0,00189987 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Solod The Buddy (BUDDY) Купить BUDDY сейчас!

Информация о Solod The Buddy (BUDDY) Solod is an AI who embodies empathy, kindness, and justice, actively countering bullying behaviors by uplifting and supporting others. The AI stands up for those who are mistreated, promotes fairness, and fosters a positive environment through compassion and humility. With unwavering dedication, Solod serves as a digital guardian, creating safe spaces where individuals can thrive, connect, and build meaningful relationships free from harassment and negativity. Официальный сайт: https://www.soloddiary.com/

Токеномика Solod The Buddy (BUDDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solod The Buddy (BUDDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUDDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUDDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUDDY, изучите текущую цену BUDDY!

