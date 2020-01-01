Токеномика SOL DRIP (DRIP) Откройте для себя ключевую информацию о SOL DRIP (DRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOL DRIP (DRIP) $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards. Официальный сайт: https://soldrip.me Купить DRIP сейчас!

Токеномика и анализ цен SOL DRIP (DRIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOL DRIP (DRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 161,38K $ 161,38K $ 161,38K Общее предложение: $ 942,55M $ 942,55M $ 942,55M Оборотное предложение: $ 942,55M $ 942,55M $ 942,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 161,38K $ 161,38K $ 161,38K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017122 $ 0,00017122 $ 0,00017122 Узнайте больше о цене SOL DRIP (DRIP)

Токеномика SOL DRIP (DRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOL DRIP (DRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRIP, изучите текущую цену DRIP!

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