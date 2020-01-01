Токеномика Smudge Lord (SMUDGE)

Токеномика Smudge Lord (SMUDGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Smudge Lord (SMUDGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Smudge Lord (SMUDGE)

Smudge ($SMUDGE) is a new ERC20 token based on the popular meme of Smudge Lord the table cat. Smudge's rise to fame came when a video of him was combined with a moment from the Real Housewives of Beverly Hills feauturing Taylor Armstrong. From there a meme legend was born and has been used globally ever since!

Tokenomics:

Smudge is a decentralized token with 0% Tax with a total supply of 420,690,000,000,000. What this means is Smudge is able to be traded at a 0% buy and sell tax through a DEX on Uniswap. At launch, Smudge burned over 28 eth in liquidity and the contract was renounced.

Community:

Smudge is a purely community driven project. The main goal of Smudge is to bring people together, share in the fun of the meme, and have fun.

Use Case:

Smudge is a meme coin intended purely for entertainment. Users can hold it as a collectible or traded as they desire.

$SMUDGE has no association with the real Smudge Lord but does look to pay homage to an amazing meme and kitty.

Официальный сайт:
https://www.smudgecat-erc.com/

Токеномика и анализ цен Smudge Lord (SMUDGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smudge Lord (SMUDGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 164,46K
$ 164,46K$ 164,46K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000000000390923
$ 0,000000000390923$ 0,000000000390923

Токеномика Smudge Lord (SMUDGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smudge Lord (SMUDGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SMUDGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SMUDGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMUDGE, изучите текущую цену SMUDGE!

Прогноз цены SMUDGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.