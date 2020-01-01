Токеномика Smudge Lord (SMUDGE)
Информация о Smudge Lord (SMUDGE)
Smudge ($SMUDGE) is a new ERC20 token based on the popular meme of Smudge Lord the table cat. Smudge's rise to fame came when a video of him was combined with a moment from the Real Housewives of Beverly Hills feauturing Taylor Armstrong. From there a meme legend was born and has been used globally ever since!
Tokenomics:
Smudge is a decentralized token with 0% Tax with a total supply of 420,690,000,000,000. What this means is Smudge is able to be traded at a 0% buy and sell tax through a DEX on Uniswap. At launch, Smudge burned over 28 eth in liquidity and the contract was renounced.
Community:
Smudge is a purely community driven project. The main goal of Smudge is to bring people together, share in the fun of the meme, and have fun.
Use Case:
Smudge is a meme coin intended purely for entertainment. Users can hold it as a collectible or traded as they desire.
$SMUDGE has no association with the real Smudge Lord but does look to pay homage to an amazing meme and kitty.
Токеномика и анализ цен Smudge Lord (SMUDGE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smudge Lord (SMUDGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Smudge Lord (SMUDGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Smudge Lord (SMUDGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SMUDGE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SMUDGE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMUDGE, изучите текущую цену SMUDGE!
Прогноз цены SMUDGE
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