Токеномика Skyops (SKYOPS)

Откройте для себя ключевую информацию о Skyops (SKYOPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:38:42 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Skyops (SKYOPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skyops (SKYOPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,61K
Общее предложение:
$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 67,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,62K
Исторический максимум:
$ 0,00204963
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00033615
Информация о Skyops (SKYOPS)

Skyops is a next-generation decentralized infrastructure designed to unlock global GPU power for real-world AI workloads. By blending high-performance compute with on-chain coordination, Skyops enables anyone to contribute to — and benefit from — the exponential rise of artificial intelligence.

Whether you're a developer in need of processing power, a hardware owner looking to earn passively or an organization aiming to scale AI tasks without cloud lock-in, Skyops offers the flexibility and openness that centralized platforms simply can’t match.

Официальный сайт:
https://skyopslabs.ai
Whitepaper:
https://whitepaper.skyopslabs.ai/WPv1

Токеномика Skyops (SKYOPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Skyops (SKYOPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SKYOPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SKYOPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKYOPS, изучите текущую цену SKYOPS!

Прогноз цены SKYOPS

Хотите узнать, куда может двигаться SKYOPS? Наша страница прогноза цены SKYOPS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

