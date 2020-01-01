Токеномика SimsAI (SIMSAI) Откройте для себя ключевую информацию о SimsAI (SIMSAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SimsAI (SIMSAI) SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions. Официальный сайт: https://www.simsai.io/ Whitepaper: https://www.simsai.io/docs Купить SIMSAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SimsAI (SIMSAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SimsAI (SIMSAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Исторический максимум: $ 0.01080412 $ 0.01080412 $ 0.01080412 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SimsAI (SIMSAI)

Токеномика SimsAI (SIMSAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SimsAI (SIMSAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIMSAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIMSAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIMSAI, изучите текущую цену SIMSAI!

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