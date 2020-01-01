Токеномика SharedStake Governance v2 (SGTV2) Откройте для себя ключевую информацию о SharedStake Governance v2 (SGTV2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SharedStake Governance v2 (SGTV2) SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Официальный сайт: https://www.sharedstake.org/ Купить SGTV2 сейчас!

Токеномика и анализ цен SharedStake Governance v2 (SGTV2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SharedStake Governance v2 (SGTV2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,59K $ 30,59K $ 30,59K Общее предложение: $ 8,89M $ 8,89M $ 8,89M Оборотное предложение: $ 2,72M $ 2,72M $ 2,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 100,12K $ 100,12K $ 100,12K Исторический максимум: $ 104,82 $ 104,82 $ 104,82 Исторический минимум: $ 0,00636497 $ 0,00636497 $ 0,00636497 Текущая цена: $ 0,01126292 $ 0,01126292 $ 0,01126292 Узнайте больше о цене SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Токеномика SharedStake Governance v2 (SGTV2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SharedStake Governance v2 (SGTV2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SGTV2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SGTV2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SGTV2, изучите текущую цену SGTV2!

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