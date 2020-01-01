Токеномика Senti AI (SENTI) Откройте для себя ключевую информацию о Senti AI (SENTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Senti AI (SENTI) SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution. Официальный сайт: https://sentiai.io/explore-token Whitepaper: https://sentiai.notion.site/SentiAI-1d9c46070df98068803ae24245441f8a Купить SENTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Senti AI (SENTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Senti AI (SENTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,43K $ 66,43K $ 66,43K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 95,02B $ 95,02B $ 95,02B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,92K $ 69,92K $ 69,92K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Senti AI (SENTI)

Токеномика Senti AI (SENTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Senti AI (SENTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENTI, изучите текущую цену SENTI!

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