Токеномика Sandwich Cat (SACA) Откройте для себя ключевую информацию о Sandwich Cat (SACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sandwich Cat (SACA) Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Официальный сайт: https://www.sacaonbase.com/ Купить SACA сейчас!

Токеномика и анализ цен Sandwich Cat (SACA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sandwich Cat (SACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,78K $ 68,78K $ 68,78K Общее предложение: $ 972,02M $ 972,02M $ 972,02M Оборотное предложение: $ 972,02M $ 972,02M $ 972,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,78K $ 68,78K $ 68,78K Исторический максимум: $ 0,00180166 $ 0,00180166 $ 0,00180166 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sandwich Cat (SACA)

Токеномика Sandwich Cat (SACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sandwich Cat (SACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SACA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SACA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SACA, изучите текущую цену SACA!

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