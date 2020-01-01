Токеномика Ripio Credit Network (RCN) Откройте для себя ключевую информацию о Ripio Credit Network (RCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ripio Credit Network (RCN) RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Официальный сайт: https://rcn.market/ Whitepaper: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md Купить RCN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ripio Credit Network (RCN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ripio Credit Network (RCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,27M $ 3,27M $ 3,27M Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 530,85M $ 530,85M $ 530,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,16M $ 6,16M $ 6,16M Исторический максимум: $ 0,525707 $ 0,525707 $ 0,525707 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00615656 $ 0,00615656 $ 0,00615656 Узнайте больше о цене Ripio Credit Network (RCN)

Токеномика Ripio Credit Network (RCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ripio Credit Network (RCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RCN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RCN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RCN, изучите текущую цену RCN!

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