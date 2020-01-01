Токеномика Reverse Unit Bias (RUB) Откройте для себя ключевую информацию о Reverse Unit Bias (RUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reverse Unit Bias (RUB) RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Официальный сайт: https://www.rub.meme/ Купить RUB сейчас!

Токеномика и анализ цен Reverse Unit Bias (RUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reverse Unit Bias (RUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M Общее предложение: $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 Оборотное предложение: $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M Исторический максимум: $ 4 311 083 $ 4 311 083 $ 4 311 083 Исторический минимум: $ 1 844 979 $ 1 844 979 $ 1 844 979 Текущая цена: $ 4 291 117 $ 4 291 117 $ 4 291 117 Узнайте больше о цене Reverse Unit Bias (RUB)

Токеномика Reverse Unit Bias (RUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reverse Unit Bias (RUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUB, изучите текущую цену RUB!

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