Токеномика RetroCraft (RETRO) Откройте для себя ключевую информацию о RetroCraft (RETRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RetroCraft (RETRO) RetroCraft is a unique game combining classic nostalgia with modern blockchain technology build on Minecraft server. Официальный сайт: https://retrocraft.io Whitepaper: https://whitepaper.retrocraft.io/what-is-retrocraft-games/overview Купить RETRO сейчас!

Токеномика и анализ цен RetroCraft (RETRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RetroCraft (RETRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,11K $ 74,11K $ 74,11K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 477,53M $ 477,53M $ 477,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 155,20K $ 155,20K $ 155,20K Исторический максимум: $ 0,00622674 $ 0,00622674 $ 0,00622674 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001552 $ 0,0001552 $ 0,0001552 Узнайте больше о цене RetroCraft (RETRO)

Токеномика RetroCraft (RETRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RetroCraft (RETRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETRO, изучите текущую цену RETRO!

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