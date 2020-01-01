Токеномика Razor Network (RAZOR)

Токеномика Razor Network (RAZOR)

Откройте для себя ключевую информацию о Razor Network (RAZOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Razor Network (RAZOR)

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

Официальный сайт:
https://razor.network/

Токеномика и анализ цен Razor Network (RAZOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Razor Network (RAZOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 189,21K
$ 189,21K$ 189,21K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 561,19M
$ 561,19M$ 561,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 337,15K
$ 337,15K$ 337,15K
Исторический максимум:
$ 0,978539
$ 0,978539$ 0,978539
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00033715
$ 0,00033715$ 0,00033715

Токеномика Razor Network (RAZOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Razor Network (RAZOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAZOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAZOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAZOR, изучите текущую цену RAZOR!

Прогноз цены RAZOR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.