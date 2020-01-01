Токеномика Razor Network (RAZOR) Откройте для себя ключевую информацию о Razor Network (RAZOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Razor Network (RAZOR) Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Официальный сайт: https://razor.network/ Купить RAZOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Razor Network (RAZOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Razor Network (RAZOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,21K $ 189,21K $ 189,21K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 561,19M $ 561,19M $ 561,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 337,15K $ 337,15K $ 337,15K Исторический максимум: $ 0,978539 $ 0,978539 $ 0,978539 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00033715 $ 0,00033715 $ 0,00033715 Узнайте больше о цене Razor Network (RAZOR)

Токеномика Razor Network (RAZOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Razor Network (RAZOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAZOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAZOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAZOR, изучите текущую цену RAZOR!

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