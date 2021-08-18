Токеномика RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Откройте для себя ключевую информацию о RainbowToken (RAINBOWTOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RainbowToken (RAINBOWTOKEN) RAINBOW is a hyper-deflationary, ethical DeFi token launched on the Binance Smart Chain which combines 7 features into a single cryptoasset. It was launched on 18th August 2021 and is developed and maintained by a team situated in the UK. The RAINBOW team have released a decentralized token launchpad service that specializes in user friendliness, flexibility and low fees. $RAINBOW will be used to reduce launch fees for developers on this platform. Официальный сайт: https://rainbowtoken.finance/ Купить RAINBOWTOKEN сейчас!

Токеномика и анализ цен RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RainbowToken (RAINBOWTOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 108,69K $ 108,69K $ 108,69K Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 738,62T $ 738,62T $ 738,62T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 147,15K $ 147,15K $ 147,15K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RainbowToken (RAINBOWTOKEN)

Токеномика RainbowToken (RAINBOWTOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RainbowToken (RAINBOWTOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAINBOWTOKEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAINBOWTOKEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAINBOWTOKEN, изучите текущую цену RAINBOWTOKEN!

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