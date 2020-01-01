Токеномика Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Откройте для себя ключевую информацию о Qubit The Quantum Dog (QUBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Официальный сайт: https://qubitsolana.com/ Купить QUBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qubit The Quantum Dog (QUBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,53K $ 36,53K $ 36,53K Общее предложение: $ 997,57M $ 997,57M $ 997,57M Оборотное предложение: $ 997,57M $ 997,57M $ 997,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,53K $ 36,53K $ 36,53K Исторический максимум: $ 0,0035741 $ 0,0035741 $ 0,0035741 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Токеномика Qubit The Quantum Dog (QUBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Qubit The Quantum Dog (QUBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUBIT, изучите текущую цену QUBIT!

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