Токеномика QubeCV AI (QCV) Откройте для себя ключевую информацию о QubeCV AI (QCV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QubeCV AI (QCV) QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Официальный сайт: https://qubecv.ai/ Купить QCV сейчас!

Токеномика и анализ цен QubeCV AI (QCV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QubeCV AI (QCV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 546,33K $ 546,33K $ 546,33K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 607,03K $ 607,03K $ 607,03K Исторический максимум: $ 0,00101983 $ 0,00101983 $ 0,00101983 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00060668 $ 0,00060668 $ 0,00060668 Узнайте больше о цене QubeCV AI (QCV)

Токеномика QubeCV AI (QCV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QubeCV AI (QCV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QCV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QCV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QCV, изучите текущую цену QCV!

Прогноз цены QCV Хотите узнать, куда может двигаться QCV? Наша страница прогноза цены QCV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена QCV прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!